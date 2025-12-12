Video
La lunghissima coda in superstrada dopo l’incidente con auto ribaltata – VIDEO
La colonna d’auto formatasi venerdì mattina dopo la necessaria chiusura provvisoria del tratto interessato in direzione Biella
La lunghissima coda formatasi lungo la superstrada venerdì mattina, in seguito al pericoloso incidente che ha visto coinvolte almeno due auto, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti.
Per consentire i soccorsi e la rimozione dell’auto, è stato necessario chiudere provvisoriamente al traffico il tratto di strada interessato, all’altezza di Vigliano, in direzione Biella. Le vetture venivano quindi fatte uscire a Valdengo. Alle 8,30 si registravano ancora lunghe code fin da Cossato.
