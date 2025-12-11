Video
Michelangelo Pistoletto ospite da Fazio a “Che tempo che fa” – VIDEO
L’intervista al celeberrimo maestro biellese tra arte, cultura e aneddoti, come quelli relativi agli incontri con Leonardo Di Caprio e Mick Jagger
Il maestro Michelangelo Pistoletto domenica è stato ospite della celebre trasmissione televisiva “Che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio sul Nove.
«Ha già cominciato la stagione sciistica?» ha chiesto il padrone di casa per rompere il ghiaccio prima di entrare nel vivo dell’intervista. Pronta la risposta dell’artista: «Non ancora, sarei andato oggi, però stasera dovevo essere qui!».
Lo spezzone che ha visto protagonista Pistoletto, nel preserale, è stato seguito da 700mila spettatori (4,3% di share).
