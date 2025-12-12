Schianto tra due auto in superstrada, una si ribalta e finisce nella corsia opposta

Pericoloso incidente questa mattina in superstrada, secondo quanto appreso finora lo schianto ha coinvolto due auto.

Schianto in superstrada all’altezza dell’uscita per Vigliano

L’impatto – ancora da riscostruire l’esatta dinamica – è avvenuto intorno alle 7,30, all’altezza di Vigliano Biellese, in direzione Cossato. A causa dell’urto, una delle due vetture si è ribaltata, ha oltrepassato lo spartitraffico ed è finita sulla corsia opposta, quella che procede in direzione Biella.

Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze ed è uscito dall’abitacolo in totale autonomia dopo l’incidente.

Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri

A soccorrere gli automobilisti coinvolti sono stati i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia stradale. I pompieri hanno messo in sicurezza i due veicoli, le forze dell’ordine hanno invece eseguito tutti i rilievi del caso e gestito la viabilità.

Lunghe code in direzione Biella

Per consentire i soccorsi e la rimozione dell’auto, è stato necessario chiudere provvisoriamente al traffico il tratto di strada interessato, in direzione Biella. Le vetture venivano quindi fatte uscire a Valdengo. Alle 8,30 si registravano ancora lunghe code fin da Cossato.

