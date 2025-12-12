CircondarioCronaca
Schianto tra due auto in superstrada, una si ribalta e finisce nella corsia opposta
Chiuso provvisoriamente il tratto interessato in direzione Biella, le auto vengono fatte uscire a Valdengo. Lunghe code in direzione Biella già da Cossato
Pericoloso incidente questa mattina in superstrada, secondo quanto appreso finora lo schianto ha coinvolto due auto.
Schianto in superstrada all’altezza dell’uscita per Vigliano
L’impatto – ancora da riscostruire l’esatta dinamica – è avvenuto intorno alle 7,30, all’altezza di Vigliano Biellese, in direzione Cossato. A causa dell’urto, una delle due vetture si è ribaltata, ha oltrepassato lo spartitraffico ed è finita sulla corsia opposta, quella che procede in direzione Biella.
Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze ed è uscito dall’abitacolo in totale autonomia dopo l’incidente.
Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri
A soccorrere gli automobilisti coinvolti sono stati i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia stradale. I pompieri hanno messo in sicurezza i due veicoli, le forze dell’ordine hanno invece eseguito tutti i rilievi del caso e gestito la viabilità.
Lunghe code in direzione Biella
Per consentire i soccorsi e la rimozione dell’auto, è stato necessario chiudere provvisoriamente al traffico il tratto di strada interessato, in direzione Biella. Le vetture venivano quindi fatte uscire a Valdengo. Alle 8,30 si registravano ancora lunghe code fin da Cossato.
deuterium
12 Dicembre 2025 at 11:10
Serve una corsia di emergenza che non c’è , gli svincoli non hanno sufficiente strada per accelerazione e decelerazione inoltre quei ponti che la sovrastano, quasi a gobba d’asino, sono ridicoli: quella superstrada è da rifare ed adeguare alle attuali normative ma tutti fanno finta di non vedere… non parliamo poi del ponte della superstrada qui a Biella che sarebbe da portare a 4 corsie. Siamo terzo mondo e da 50 anni i politici biellesi fanno finta di nulla…. fanno solo inutili piste ciclabili buone per i radical chic annoiati…
Luca
12 Dicembre 2025 at 19:56
sta descrivendo un’autostrada, non una superstrada.. certo, in molti la reputano già col limite di 110 km/h (se non anche 130, o meglio di essere in determinati tratti delle autostrade tedesche in cui è normale viaggiare anche a 150 km/h), ma pur sempre rimane un limite di 90 km/h proprio per le caratteristiche che, secondo lei, mancano..
Ardmando
12 Dicembre 2025 at 19:58
E’ arrivato il GRANDE esperto di viabilità, ne sentivamo proprio la mancanza.