La scrittrice Anna Arietti racconta il Biellese e le sue storie

Il comune di Quaregna Cerreto promuove un appuntamento dedicato alla cultura locale e alla riscoperta della tradizione orale: “Storie e racconti del nostro Biellese”, un evento che si terrà domenica alle 16 nel Salone polivalente di via delle Nocchette 43, adiacente al campo sportivo.

Appuntamento con Anna Arietti a “Storie e racconti del nostro Biellese”

Protagonista dell’iniziativa sarà Anna Arietti, autrice e narratrice, che guiderà il pubblico in un viaggio attraverso racconti, aneddoti e memorie legate al territorio biellese. La serata promette un intreccio di vicende affascinanti, legate alla storia locale e alla ricchezza culturale delle nostro territorio.

Ad accompagnare le narrazioni ci sarà l’intervento musicale di Simone Lunardon, che contribuirà a creare un’atmosfera evocativa grazie al suo repertorio strumentale.

Al termine dell’incontro un rinfresco per continuare a chiacchierare e confrontarsi

Al termine dell’incontro è previsto un rinfresco, occasione conviviale per proseguire la conversazione, confrontarsi con gli autori e condividere ricordi e tradizioni legate alla comunità. L’evento, patrocinato dal Comune di Quaregna Cerreto, si presenta come un momento di valorizzazione della cultura locale e un invito a riscoprire le radici del territorio attraverso la voce e la musica di chi lo vive e lo racconta.

