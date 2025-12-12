Durante l’allenamento di corsa trovano gli spacciatori

Paura per due podisti che nelle scorse settimane si erano imbattuti in un’area di spaccio nei boschi della Baraggia biellese. I due stavano correndo quando hanno trovato sulla loro strada un bivacco. E’ uscito un uomo che li ha minacciati brandendo qualcosa in mano. I due preoccupati hanno allungato il passo e si sono allontanati.

Si trattava quasi sicuramente di un bivacco di spacciatori.

Nelle ultime settimane i carabinieri hanno attivato una intensa attività contro lo spaccio nei boschi.

