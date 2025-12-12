Anziana truffata: consegna il denaro pensando di aiutare la figlia

Anziana truffata: consegna il denaro pensando di aiutare la figlia

“Sua figlia sta male. Ha un tumore. Dobbiamo operarla subito”. Questo il tenore della telefonata ricevuta da una ultraottantenne residente nel Cossatese. E così ha messo insieme i soldi e i monili in oro che aveva in casa.

Ha consegnato tutto a quello che doveva essere un rappresentante dell’ospedale.

Solo successivamente l’anziana ha capito di essere stata raggirata. E ha chiamato i carabinieri.

