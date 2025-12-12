CossateseCronaca
Anziana truffata: consegna il denaro pensando di aiutare la figlia
La donna scossa dalla notizia (falsa) è finita nel tranello.
Anziana truffata: consegna il denaro pensando di aiutare la figlia
Anziana truffata: consegna il denaro pensando di aiutare la figlia
“Sua figlia sta male. Ha un tumore. Dobbiamo operarla subito”. Questo il tenore della telefonata ricevuta da una ultraottantenne residente nel Cossatese. E così ha messo insieme i soldi e i monili in oro che aveva in casa.
Ha consegnato tutto a quello che doveva essere un rappresentante dell’ospedale.
Solo successivamente l’anziana ha capito di essere stata raggirata. E ha chiamato i carabinieri.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biellese Orientale2 giorni fa
Carabinieri a cavallo contro lo spaccio nei boschi biellesi
Cronaca21 ore fa
L’ultimo saluto a Marika nel suo adorato chiosco
Attualità3 giorni fa
Ladro scoperto ad Arnad e preso a botte
Biella15 ore fa
Animali maltrattati, condannato l’allevatore
Attualità2 giorni fa