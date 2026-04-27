Addio a Matteo Romagnoli, morto a soli 45 anni.

Addio a Matteo Romagnoli, morto a soli 45 anni

Una morte inaspettata, arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Si è spento improvvisamente all’età di 45 anni a causa di un arresto cardiaco Matteo Romagnoli.

È difficile trovare le parole giuste quando una comunità deve salutare un uomo così giovane.

La scomparsa di Matteo lascia un senso di incredulità e un vuoto profondo non solo nei suoi familiari, ma in tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino.

La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio in città ma soprattutto a Chiavazza, dove viveva da molto tempo.

Il funerale è stato celebrato venerdì pomeriggio nella chiesa parrocchiale del rione.

Erano presenti, oltre ai suoi cari, tanti amici e molti semplici conoscenti, tutti lì, uniti per dargli un ultimo commosso abbraccio.

Matteo era un uomo simpatico e sempre sorridente. Che fosse tra le mura di casa con la sua famiglia, o impegnato nelle sue passioni quotidiane, metteva in ogni cosa un’energia rara, quella di chi sa dare valore al tempo e ai legami autentici.

Ha lasciato nel dolore i figli Pietro e Mattia con la mamma Valentina, il papà Raffaele, la mamma Tatiana, la sorella Simona con Michele e Nicolò.

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