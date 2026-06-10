Importuna ragazzine, aggredisce cliente e agenti: finisce in carcere

Caos all’interno di un locale in centro, a Biella: prima importuna due ragazzine, poi colpisce un uomo intervenuto in loro difesa e infine aggredisce due agenti.

Caos nel locale: importuna due minorenni e attacca il cliente che le difende

Nella serata di sabato scorso, 6 giugno, un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe importunato due ragazzine presenti, davanti a tutti i clienti del locale. Uno di loro, infastidito dal suo comportamento, sarebbe intervenuto in loro difesa, ma il 37enne l’avrebbe colpito al volto.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia per riportare la situazione alla normalità. Ma l’uomo non si sarebbe fermato neanche di fronte al personale della Questura, mantenendo un atteggiamento intimidatorio. Sarebbe arrivato infatti a reagire con violenza agli accertamenti, minacciando gli agenti e sferrando loro calci e pugni. Due di loro sarebbero rimasti feriti nella colluttazione.

Inutili i tentativi di placare il 37enne: si è reso necessario l’uso dello spray urticante, ma avrebbe comunque mantenuto lo stesso comportamento minaccioso, sia nell’auto di servizio che in Questura.

All’udienza di convalida per lui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

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Immagine di repertorio

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