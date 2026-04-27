Finisce contro un guard-rail per evitare un cane

Impatto a Valle San Nicolao. Per evitare un cane, un automobilista perde il controllo del veicolo e finisce contro un guard-rail.

Conducente per non urtare un cane finisce contro un guard-rail

Sabato 25 aprile, intorno alle 18, nel tentativo di evitare un cane che vagava in mezzo alla strada, un automobilista è finito contro un guard-rail.

L’impatto è avvenuto a Valle San Nicolao, in frazione Ferrere, nella strada compresa tra le due gallerie. Il conducente avrebbe effettuato una manovra improvvisa, per perdere poi il controllo del veicolo e finire contro il guard-rail.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Bioglio. L’uomo non avrebbe riportato conseguenze, mentre l’animale, vivo e dotato di collare, è stato recuperato grazie all’intervento del canile di Cossato.

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Immagine di repertorio

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