Nella tarda mattinata del giorno 22 Aprile 2026 militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Vercelli, allertati da un cittadino, sono intervenuti in via Lussemburgo, a Vercelli, per la presenza di otto anatroccoli della specie “germano reale” che vagavano con la loro mamma, con il rischio di essere schiacciati dai veicoli in transito.

I carabinieri portano in salvo otto anatroccoli

Grazie alla solerte segnalazione del cittadino che prudentemente ha fatto entrare gli uccelli all’interno di un cortile privato, i piccoli con la madre sono stati preservati, messi in salvo e custoditi. Successivamente è intervenuta sul luogo anche la responsabile del settore ambiente della Provincia di Vercelli, provvista di idonea attrezzatura che ha permesso il recupero degli anatroccoli e della mamma.

Gli animali, poi, con le dovute cautele sono stati trasportati in idonea area extra

urbana per il loro reinserimento in ambiente naturale.

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