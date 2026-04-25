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Sorpreso sull’autobus senza biglietto non voleva pagare

Il soggetto tunisino è stato multato e fatto scendere

Pubblicato

3 minuti fa

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Atap investe: 30 nuovi autobus in arrivo entro un anno

Sorpreso sull’autobus senza biglietto non voleva pagare.

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri ieri su un autobus Atap. Un uomo tunisino di Pettinengo infatti era stato sorpreso sprovvisto di biglietto, ma non voleva pagare. E’ stato sanzionato e fatto scendere all’arrivo dei carabinieri.

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