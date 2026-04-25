Attualità
Sorpreso sull’autobus senza biglietto non voleva pagare
Il soggetto tunisino è stato multato e fatto scendere
Sorpreso sull’autobus senza biglietto non voleva pagare.
E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri ieri su un autobus Atap. Un uomo tunisino di Pettinengo infatti era stato sorpreso sprovvisto di biglietto, ma non voleva pagare. E’ stato sanzionato e fatto scendere all’arrivo dei carabinieri.
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