Perde i sensi sul sentiero del Gorgomoro: escursionista in codice rosso.

Perde i sensi sul sentiero del Gorgomoro: escursionista in codice rosso

Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di sabato 25 aprile, lungo il sentiero del Gorgomoro. Qui una persona è stata trovata priva di sensi. A dare l’allarme al numero unico 112 è stato un passante, dopo aver notato l’escursionista a terra, già assistito da alcuni amici presenti sul posto.

In breve tempo sono arrivati i sanitari del 118, insieme alle squadre del Soccorso alpino e ai vigili del fuoco. A causa della zona impervia, i soccorritori hanno raggiunto il punto a piedi, intervenendo direttamente sul tracciato.

In pronto soccorso con codice rosso

Dopo le prime cure per stabilizzare il paziente, l’uomo è stato immobilizzato e trasportato su una barella fino all’accesso più vicino, in prossimità della chiesa di San Giuseppe. Da lì è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Biella, dove è giunto in codice rosso. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

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