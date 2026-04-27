Auto finisce in una buca: strada chiusa per cedimento

Disagi alla viabilità tra le frazioni Ponzone e Cereie, nel comune di Valdilana, dove l’altro giorno un’auto è rimasta coinvolta in un episodio legato al cedimento della carreggiata. Più precisamente, una Fiat Tipo è finita con una ruota all’interno di una profonda buca apertasi all’altezza dell’incrocio in via Provinciale verso Cereie. Il conducente, fortunatamente, non ha riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il sindaco di Valdilana, la polizia locale e i tecnici della Provincia, per i rilievi e le prime verifiche sulla sicurezza del tratto interessato. Lo riporta Notizia Oggi

Chiusa la strada

A seguito dell’accaduto, il Comune di Valdilana ha diffuso un avviso alla popolazione comunicando la chiusura temporanea della strada comunale per Cereie, nel tratto in salita, per circa dieci metri. Alla base del cedimento ci sarebbero problemi legati al malfunzionamento dei sottoservizi.

L’amministrazione invita i cittadini alla massima prudenza e a utilizzare percorsi alternativi: l’accesso a Cereie è garantito passando dalla frazione Pratrivero, mentre il transito è consentito solo alle auto dirette al parcheggio situato dietro il supermercato Conad. Restano in corso gli accertamenti tecnici per definire tempi e modalità di ripristino della viabilità.

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