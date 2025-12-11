Minaccia la guardia medica e aggredisce tre agenti. Manette ai polsi, l’altra sera, per un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, che pretendeva gli fossero somministrati psicofarmaci.

L’allarme è scattato intorno alle 22.40 a Novara. Uno dei medici presenti ha richiesto l’intervento della polizia, segnalando un paziente in evidente stato di alterazione che stava minacciando il personale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 49enne si sarebbe presentato alla guardia medica pretendendo la consegna di due psicofarmaci. Ma non aveva con sé la prescrizione specialistica. Al rifiuto del medico, l’uomo avrebbe iniziato a inveire contro i sanitari, accusandoli di non svolgere correttamente il loro lavoro.

Tensione crescente

All’arrivo dei poliziotti, la situazione era parecchio agitata. L’uomo parlava a voce molto alta, interrompeva continuamente medici e operatori e si rifiutava di andarsene. Gli agenti hanno tentato più volte di riportarlo alla calma, spiegando che senza ricetta non era possibile consegnare farmaci. L’uomo, però, avrebbe continuato a opporsi, sedendosi addirittura su una barella e togliendosi la giacca. Quando uno degli agenti ha provato a invitarlo a uscire in modo pacifico, l’uomo si sarebbe avvicinato con atteggiamento aggressivo, provando il contatto. Dopo nuovi tentativi falliti di mediazione, gli agenti hanno deciso di procedere all’applicazione dei dispositivi di contenimento.

Ne è nata una colluttazione particolarmente violenta. Il 49enne avrebbe iniziato a sbracciare, spintonare e scalciare per sottrarsi al controllo, rovesciando anche una scrivania. Tre agenti hanno riportato lesioni, con diversi giorni di prognosi.

A causa di questo comportamento, l’attività della guardia medica è stata temporaneamente sospesa, fino all’arresto. L’uomo è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ai danni degli agenti e interruzione di pubblico servizio.

