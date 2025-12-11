“Mamma, ho bisogno di soldi per curare un brutto male”, ma è tutta una truffa

“Mamma, ho bisogno di soldi per curare un brutto male”. Ennesima truffa ai danni di una persona anziana quella che si consumata ieri. La vittima di una donna ultraottantenne residente a Cossato.

Nel pomeriggio la pensionata avrebbe ricevuto una telefonata. Dall’altro capo una sconosciuta si è spacciata per la figlia, che abita a Borgomanero. Le avrebbe confidato di essere affetta da un brutto male appena scoperto e che le medicine per curarsi sarebbero state molto costose. Per poterne usufruire era necessaria una sorta di “garanzia” immediata, rappresentata dai gioielli in oro in possesso della madre.

Da lì o poco si sarebbero presentati dei collaboratori a casa dell’anziana e lei avrebbe dovuto affidargli tutti gli ori e quanto altro di valore fosse stato in suo possesso. Due individui si sono poi effettivamente recati all’abitazione della signora, che ha consegnato loro tutto quanto.

Solo in un secondo momento, probabilmente una volta ripresa dallo stato di forte agitazione, si è era conto che qualcosa non tornava. Ha pertanto contattato i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia e dato il via alle indagini.

Ancora da quantificare il valore del bottino rubato dai ladri.

