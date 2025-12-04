Uomo dà di matto al pronto soccorso. Momenti di particolare tensione e grande agitazione nella mattinata di ieri, mercoledì 3 dicembre, all’ospedale Degli Infermi di Ponderano.

Uomo dà di matto al pronto soccorso

L’allarme è scattato di prima mattina, intorno alle 7.15, a causa di una persona che stava creando non poco problemi al personale sanitario. Secondo la testimonia di una infermeria, l’individuo era ricoverato al pronto soccorso e disturbava l’intera attività del reparto con svariate intemperanze. Si tratterebbe peraltro di una persona già nota alle forze dell’ordine.

Gli operatori sanitari hanno pertanto richiesto intervento dei carabinieri. All’arrivo dei militari, fortunatamente, la situazione è rapidamente tornata alla normalità. L’uomo si è calmato, ha preso i documenti rilasciati dal pronto soccorso e si è allontanato verso l’uscita principale senza creare altri problemi.

