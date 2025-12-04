Seguici su

Malore fatale per un camionista

L’autista è riuscito a fermare il mezzo pesante in mezzo alla strada, poi è morto

2 ore fa

Malore fatale per un camionista. L’uomo è riuscito a fermare il mezzo pesante in mezzo alla strada, poi è morto.

Non ce l’ha fatta l’autista che nella mattinata di oggi è stato stroncato da un malore appunto mentre percorreva via Dei Martiri, la statale 142, tra Romagnano e il Piano Rosa. Trovandosi al volante, l’uomo era riuscito ad arrestare il camion lungo la carreggiata della strada 142, bloccandola. Per fortuna non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

In zona si erano subito create lunghe code e rallentamenti, con il traffico deviato sul altre strade.

L’allarme al 112 era stato lanciato da alcuni degli automobilisti che hanno assistito alla scena. Sul posto si sono portati i carabinieri e un equipaggio del 118 per prestare soccorso al conducente. Le forze dell’ordine hanno gestito il traffico, in attesa che il mezzo posante fosse spostato.

Purtroppo per l’uomo che conduceva il camion non c’è stato nulla da fare: è deceduto in seguito a una crisi cardiaca.

