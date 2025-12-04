Seguici su

Si spara alla testa dopo una lite con il compagno

La discussione sarebbe scaturita da un cavallo che la vittima voleva in dono, negatole però dall’uomo

Si spara alla testa dopo una lite con il compagno. La discussione sarebbe scaturita da un cavallo che la vittima voleva in dono, negatole però dall’uomo.

Non ce l’ha fatta Francesca Asinari, la 38enne che sabato pomeriggio, al culmine di una lite con il compagno, si era sparata alla testa con una pistola, ferendosi gravemente.

Da una prima ricostruzione, pare che a scatenare il litigio sia stato un cavallo che la donna voleva in regalo ma che l’uomo le ha rifiutato. Il tragico episodio è avvenuto in strada Madonna della Neve, di località Vauda, vicino al capannone di un’azienda semi-abbandonata dove è nata la furibonda discussione. La donna era caduta a terra semicosciente.

L’uomo ha immediatamente dato l’allarme. La 38enne è stata soccorsa dal personale medico e trasportata in codice rosso all’ospedale di Ciriè. Ai carabinieri della compagnia di Venaria, coordinati dalla procura di Ivrea, toccherà fare luce su quanto accaduto.

Sembra però che la donna, impugnando la pistola di famiglia, sia uscita in strada correndo, inseguita dal compagno che avrebbe provato a fermarla. Poi lo sparo fatale. I militari stanno controllando le telecamere della zona in cerca di ulteriori elementi.

L’arma sarebbe appartenuta a uno dei nonni, mai dichiarata alle autorità competenti dopo il decesso del familiare. Quindi dovrebbe scattare anche una denuncia per detenzione illegale di arma da fuoco.

