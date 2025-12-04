Seguici su

Vigliano piange Ezio Bertagnolio

Era molto conosciuto e apprezzato, oggi pomeriggio l’ultimo saluto

2 ore fa

La comunità di Vigliano Biellese piange la scomparsa di Ezio Bertagnolio, morto all’età di 89 anni. Uomo conosciuto e apprezzato da tanti, lascia un vuoto profondo tra parenti e amici.

Il funerale sarà celebrato oggi, 4 dicembre, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio a Vigliano, dove la comunità si unirà per l’ultimo saluto.

