CircondarioCronaca
Vigliano piange Ezio Bertagnolio
Era molto conosciuto e apprezzato, oggi pomeriggio l’ultimo saluto
Vigliano piange Ezio Bertagnolio.
Vigliano piange Ezio Bertagnolio
La comunità di Vigliano Biellese piange la scomparsa di Ezio Bertagnolio, morto all’età di 89 anni. Uomo conosciuto e apprezzato da tanti, lascia un vuoto profondo tra parenti e amici.
Il funerale sarà celebrato oggi, 4 dicembre, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio a Vigliano, dove la comunità si unirà per l’ultimo saluto.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Circondario23 ore fa
Addio a Gesualdo Ciancio, trovato in casa senza vita
Attualità2 giorni fa
Donna caduta dal ponte a Mongrando: gravi ferite
Cronaca20 ore fa
Paura per un camion in fiamme vicino a una ditta
Biella3 giorni fa
Uomo trovato senza vita in casa
Attualità2 giorni fa