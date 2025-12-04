Seguici su

BiellaCronaca

Tragedia a Biella, uomo trovato morto in casa

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118

Pubblicato

2 ore fa

il

Tragedia a Biella, uomo trovato morto in casa

Tragedia a Biella, uomo trovato morto in casa.

Tragedia a Biella, uomo trovato morto in casa

Tragedia ieri mattina a Biella, dove un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso dell’anziano. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Presenti anche i carabinieri.

I sanitari hanno inoltre prestato assistenza alla moglie dell’uomo, presente in casa al momento dell’arrivo dei soccorritori e successivamente accompagnata in ospedale per alcuni controlli.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.