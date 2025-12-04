Tragedia a Biella, uomo trovato morto in casa.

BiellaCronaca
Tragedia ieri mattina a Biella, dove un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione.
Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso dell’anziano. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Presenti anche i carabinieri.
I sanitari hanno inoltre prestato assistenza alla moglie dell’uomo, presente in casa al momento dell’arrivo dei soccorritori e successivamente accompagnata in ospedale per alcuni controlli.
