Biellese OrientaleCronaca
Auto prende fuoco per un guasto elettrico
Attimi di grande paura. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri
Auto prende fuoco per un guasto elettrico.
Auto prende fuoco per un guasto elettrico
Paura nei giorni scorsi a Massazza per un veicolo che ha preso fuoco. A provocare le fiamme è stato un guasto elettrico.
Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.
Sul posto anche i carabinieri.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Circondario21 ore fa
Addio a Gesualdo Ciancio, trovato in casa senza vita
Attualità2 giorni fa
Donna caduta dal ponte a Mongrando: gravi ferite
Cronaca19 ore fa
Paura per un camion in fiamme vicino a una ditta
Biella3 giorni fa
Uomo trovato senza vita in casa
Attualità2 giorni fa