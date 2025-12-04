Seguici su

Auto prende fuoco per un guasto elettrico

Attimi di grande paura. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

54 minuti fa

Paura nei giorni scorsi a Massazza per un veicolo che ha preso fuoco. A provocare le fiamme è stato un guasto elettrico.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Sul posto anche i carabinieri.

Immagine di repertorio

