Auto si ribalta in un campo, 30enne estratto dai vigili del fuoco

Trasportato in ospedale

Pubblicato

2 ore fa

il

E’ stato portato al pronto soccorso il trentenne che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in un incidente autonomo a Ponderano. L’auto si è ribaltata in un campo per cause ancora da chiarire. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dall’abitacolo, che era rimasto bloccato nell’abitacolo. E’ stato affidato alle cure del 118. I rilievi sono a carico della polizia stradale.

Immagine di repertorio

