CronacaValle Elvo
Addio a Lorella Brandolini, aveva 65 anni
Profondo cordoglio nel Biellese. L’ultimo saluto avrà luogo venerdì
Il Biellese piange la scomparsa di Lorella Brandolini, venuta a mancare a 65 anni.
La cerimonia d’addio si terrà venerdì 5 dicembre alle 11.30 nella Sala del Commiato della Casa Funeraria Defabianis di Biella, dove sarà impartita la benedizione.
Successivamente la salma sarà cremata.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Circondario10 ore fa
Addio a Gesualdo Ciancio, trovato in casa senza vita
Attualità1 giorno fa
Donna caduta dal ponte a Mongrando: gravi ferite
Cronaca7 ore fa
Paura per un camion in fiamme vicino a una ditta
Biella2 giorni fa
Uomo trovato senza vita in casa
Attualità1 giorno fa