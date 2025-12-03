Seguici su

Addio a Lorella Brandolini, aveva 65 anni

Profondo cordoglio nel Biellese. L’ultimo saluto avrà luogo venerdì

47 minuti fa

Il Biellese piange la scomparsa di Lorella Brandolini, venuta a mancare a 65 anni.

La cerimonia d’addio si terrà venerdì 5 dicembre alle 11.30 nella Sala del Commiato della Casa Funeraria Defabianis di Biella, dove sarà impartita la benedizione.

Successivamente la salma sarà cremata.

