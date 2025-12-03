Sparisce monopattino parcheggiato fuori dal supermercato.

Basso BielleseCronaca
Monopattino rubato fuori da un supermercato di Cavaglià. A denunciarlo è un cittadino straniero, che ha subito allertato i carabinieri. Secondo la sua versione, a portarglielo via sarebbe stato un altro uomo, anch’esso di origine straniera. Al momento le ricerche del mezzo non hanno ancora portato a risultati.
