Paura per un camion in fiamme vicino a una ditta

Incendio nella giornata di ieri, martedì 2 dicembre; le fiamme hanno interessato un rimorchio carico di filati nei pressi di una ditta di Valdilana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato causato dal surriscaldamento dell’impianto frenante, che avrebbe innescato le fiamme nella parte posteriore del veicolo.

Camion in fiamme, rimorchio sganciato in tempo: evitato un incendio più esteso

Il mezzo coinvolto è un camion Iveco, alla cui guida si trovava un autista di 56 anni residente nel Torinese.

Quando il rimorchio ha iniziato a bruciare, il conducente – mantenendo sangue freddo – è riuscito a sganciarlo dalla motrice, impedendo così che le fiamme si propagassero al resto del veicolo e all’area circostante.

Nessun ferito e nessun danno a terzi

Grazie alla rapidità dell’intervento e alle operazioni di messa in sicurezza, non sono stanti registrati feriti né danni ad altre strutture o mezzi.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere l’area in sicurezza, mentre i carabinieri hanno svolto gli accertamenti di rito.

