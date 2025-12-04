Rimorchio a fuoco di fronte a un’azienda tessile. In fiamme uno dei copertoni, sono intervenuti i vigili di Ponzone e di Biella.

Rimorchio a fuoco di fronte a un’azienda tessile

Momenti concitati nel pomeriggio nella zona di Pratrivero, a Valdilana. Come detto, un rimorchio ha improvvisamente preso fuoco mentre stava per essere scaricato davanti a una ditta del comparto tessile. Si parla di un incendio sviluppatosi su un copertone del semirimorchio agganciato a un tir.

L’allarme è scattato poco dopo le 15 e nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Biella e Ponzone. Impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. Presenti pure i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Stando a una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere state innescate dal surriscaldamento dell’impianto frenante. L’autista, un 56enne di origine straniera residente nel Torinese, ha subito provveduto a sganciare il rimorchio dalla motrice, evitando conseguenze più gravi. Nessuno è rimasto ferito.

Il carico, filato destinato alla lavorazione, è stato messo al sicuro e l’area è tornata agibile una volta terminate le operazioni di bonifica.

LEGGI ANCHE: Principio d’incendio a Biella, un uomo portato all’ospedale – FOTO

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook