Seguici su

CronacaValli Mosso e Sessera

Rimorchio a fuoco di fronte a un’azienda tessile

In fiamme uno dei copertoni, sono intervenuti i vigili di Ponzone e di Biella

Pubblicato

50 minuti fa

il

rimorchio a fuoco

Rimorchio a fuoco di fronte a un’azienda tessile. In fiamme uno dei copertoni, sono intervenuti i vigili di Ponzone e di Biella.

Rimorchio a fuoco di fronte a un’azienda tessile

Momenti concitati nel pomeriggio nella zona di Pratrivero, a Valdilana. Come detto, un rimorchio ha improvvisamente preso fuoco mentre stava per essere scaricato davanti a una ditta del comparto tessile. Si parla di un incendio sviluppatosi su un copertone del semirimorchio agganciato a un tir.

L’allarme è scattato poco dopo le 15 e nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Biella e Ponzone. Impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. Presenti pure i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Stando a una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere state innescate dal surriscaldamento dell’impianto frenante. L’autista, un 56enne di origine straniera residente nel Torinese, ha subito provveduto a sganciare il rimorchio dalla motrice, evitando conseguenze più gravi. Nessuno è rimasto ferito.

Il carico, filato destinato alla lavorazione, è stato messo al sicuro e l’area è tornata agibile una volta terminate le operazioni di bonifica.
LEGGI ANCHE: Principio d’incendio a Biella, un uomo portato all’ospedale – FOTO

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.