Nevicata a Bielmonte: piste aperte fino a lunedì 8 dicembre

Attivate diverse promozioni per gli skipass

4 ore fa

Da oggi tutti a sciare a Bielmonte.
E sono attive anche le promozioni. “Promo skipass regalo: Vieni a sciare sabato e scii gratis domenica. Vieni a sciare domenica e scii gratis lunedì”.
Più info al link:
