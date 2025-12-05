Nevicata a Bielmonte: piste aperte fino a lunedì 8 dicembre

Nevicata a Bielmonte: piste aperte fino a lunedì 8 dicembre

Da oggi tutti a sciare a Bielmonte.

E sono attive anche le promozioni. “Promo skipass regalo: Vieni a sciare sabato e scii gratis domenica. Vieni a sciare domenica e scii gratis lunedì”.

