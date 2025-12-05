Seguici su

Cossato piange Graziano Giorsa: 71 anni

Oggi il funerale all’Assunta

2 ore fa

E’ mancato all’affetto dei suoi cari Graziano Giorsa di 71 anni. Lascia la moglie Ivana, la figlia Lodovica con Enrico, la sorella Emanuela e famiglia, la cognata Daniela con il marito Maurizio. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, venerdì 5 dicembre, alle 15 nella chiesa dell’Assunta a Cossato.

