Cossato piange Graziano Giorsa: 71 anni

E’ mancato all’affetto dei suoi cari Graziano Giorsa di 71 anni. Lascia la moglie Ivana, la figlia Lodovica con Enrico, la sorella Emanuela e famiglia, la cognata Daniela con il marito Maurizio. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, venerdì 5 dicembre, alle 15 nella chiesa dell’Assunta a Cossato.
