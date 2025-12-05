Seguici su

A Pollone il libro “Biellesi e Vercellesi nella Pampa”

Pubblicato

1 ora fa

il

La Biblioteca Civica “Benedetto Croce” di Pollone, in collaborazione con l’Associazione per l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e il Centro di Documentazione sull’Emigrazione di Donato, invita la cittadinanza alla presentazione del volume “Biellesi e Vercellesi nella Pampa” di Giancarlo Libert, dedicato alla storia dell’emigrazione piemontese in Argentina.

Incontro

L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre alle ore 21 presso la Biblioteca Civica di Pollone (Via Caduti per la Patria 71).
L’autore, Giancarlo Libert, storico e saggista che da oltre trentacinque anni studia le migrazioni piemontesi, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le vicende di uomini e donne partiti dal nostro territorio per cercare fortuna nella lontana Pampa argentina.

Programma

Durante la serata, oltre all’analisi del fenomeno migratorio e dei protagonisti biellesi e vercellesi raccontati nel libro, verrà dedicato un momento speciale alla figura di Padre Alberto Maria De Agostini, missionario ed esploratore originario di Pollone, noto in Argentina come “Don Patagonia”.
A ricordarne la vita e l’eredità culturale sarà Maria Lucia Acquadro, nel 65° anniversario della morte del celebre religioso ed esploratore.

