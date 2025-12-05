AttualitàBiella
In Duomo a Biella messa per Santa Barbara
Celebrata ieri la patrona dei vigili del fuoco, presenti le autorità
In occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oggi 4 dicembre, alle 16.00 è stata celebrata, dal Vescovo di Biella Mons. Roberto Farinella, una messa nella cattedrale cittadina di Santo Stefano.
Il Comandante Fabio Callegari ha accolto S.E. il Prefetto di Biella, insieme alle autorità civili e militari del territorio, oltre a numerosi Vigili del Fuoco in servizio ed in quiescenza.
La celebrazione si è conclusa con la lettura del messaggio augurale del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della preghiera del Vigile del Fuoco e con l’invito a reincontrarsi il 27 febbraio, giorno della Festa del CNVVF.
