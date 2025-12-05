AttualitàBiella
Donna investita alla rotonda di via Lamarmora a Biella
La donna ferita portata in ospedale per accertamenti
Donna investita alla rotonda di via Lamarmora a Biella
Donna investita alla rotonda di via Lamarmora a Biella
Ieri sera, giovedì 4 dicembre, intorno alle 18.30 una donna è stata investita all’altezza della rotonda di via Lamarmora verso via Torino. Presente l’ambulanza con i sanitari che hanno dato le prime cure del caso alla persona. Presente la polizia locale per i rilievi del caso.
La donna ferita è stata porta via cosciente. L’auto coinvolta era una Ford.
LEGGI ANCHE: Incidente a Biella, giovane ciclista ricoverato in prognosi riservata
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Circondario2 giorni fa
Addio a Gesualdo Ciancio, trovato in casa senza vita
Cronaca19 ore fa
Si spara alla testa dopo una lite con il compagno
Cronaca2 giorni fa
Paura per un camion in fiamme vicino a una ditta
Cronaca18 ore fa
Malore fatale per un camionista
Biella1 giorno fa