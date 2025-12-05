Seguici su

Donna investita alla rotonda di via Lamarmora a Biella

La donna ferita portata in ospedale per accertamenti

5 ore fa



Ieri sera, giovedì 4 dicembre, intorno alle 18.30 una donna è stata investita all’altezza della rotonda di via Lamarmora verso via Torino. Presente l’ambulanza con i sanitari che hanno dato le prime cure del caso alla persona. Presente la polizia locale per i rilievi del caso.

La donna ferita è stata porta via cosciente. L’auto coinvolta era una Ford.

