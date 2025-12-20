“Ribrezzo per gli insulti, un abbraccio da Zubiena che di te ha un’enorme stima”

Dopo i commenti razzisti rivolti sui social a Karim El Motarajji in seguito a un suo intervento, anche il sindaco di Zubiena Davide Basso interviene per esprimere la propria solidarietà al consigliere comunale.

Purtroppo debbo prendere atto di brutture in commenti verso il nostro dipendente comunale Karim, Consigliere Comunale di Biella.

Da parte mia vi è assoluto ribrezzo per gli insulti e cattiverie a lui indirizzati.

Chi lo ha potuto conoscere potrà testimoniare che è una persona molto corretta in primis nel suo lavoro da dipendente del Comune di Zubiena. Ognuno dei cittadini ha verificato la sua gentilezza e capacità soprattutto nell’essere vicino ai più bisognosi e più emarginati con continui aiuti anche ben oltre alla sua professione.

Karim, un abbraccio forte dalla nostra piccola Zubiena ma che di te ha un’enorme stima.

Siamo quasi a Natale.

Sono convinto che la tua bontà può portare solo al perdono delle offese ricevute.

Un abbraccio a te ed alla tua famiglia.

