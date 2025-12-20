Albero tagliato finisce sui cavi elettrici: blackout a Pray.

Disagi nella giornata di ieri, venerdì 19 dicembre, nel comune di Pray, dove il taglio di una pianta in via Noveis ha provocato l’interruzione della fornitura di energia elettrica in una parte del paese. Durante le operazioni, l’albero è infatti caduto sulla sede stradale, tranciando un cavo dell’Enel e causando il blackout.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere la pianta dalla carreggiata e a mettere in sicurezza l’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per i residenti. Considerata la situazione e la necessità di gestire la viabilità, è stato richiesto anche l’intervento dei carabinieri di Masserano, impegnati nel supporto alle operazioni e nel controllo della strada.

Chiamati anche i tecnici dell’Enel

All’arrivo delle forze dell’ordine, i soccorritori stavano già lavorando per sgomberare completamente la carreggiata e garantire condizioni di sicurezza. Presenti anche i tecnici dell’Enel, che hanno avviato gli interventi necessari per il ripristino del cavo danneggiato. Lo riporta Notizia Oggi

Le operazioni si sono protratte per alcune ore, fino al completo ripristino della fornitura elettrica e alla normalizzazione della situazione in via Noveis.

