Guerra agli “abusivi” dei parcheggi per disabili: «Sotto le feste è un incubo»

«Se c’è un posto in cui si trova parcheggio facilmente, quello è il centro commerciale “Gli Orsi”. Eppure, anche lì, non mancano gli automobilisti incivili che occupano gli stalli riservati alle persone disabili. Tutto per non fare qualche metro in più a piedi nonostante le loro gambe, a differenza delle nostre, funzionino alla perfezione…».

A denunciare il malcostume, che ovviamente non riguarda soltanto i centri commerciali, è un biellese con difficoltà motorie: «Purtroppo si tratta di un vizio che a Biella è più diffuso di quanto si pensi – spiega -, ancora di più sotto le feste. Vanno in giro per fare regali e occupano i parcheggi riservati a chi sta peggio di loro, un bel modo di dimostrare spirito natalizio…».

Purtroppo, talvolta, ad approfittarne è proprio chi ha persone con disabilità in famiglia: «Non sa quante volte – aggiunge l’uomo – mi capita di vedere gente sanissima scendere dall’auto parcheggiata negli stalli per disabili. Auto munite di regolare pass, evidentemente destinati a qualche familiare in quel momento assente. Succede anche all’ospedale. Non serve ricordare che per utilizzare il pass deve essere ovviamente presente la persona che ne è titolare… Questo comportamento mi ferisce ancora di più. L’ultimo episodio del quale sono stato testimone diretto risale a pochi giorni fa: due ragazze sono scese da una vettura, si sono guardate un po’ intorno, hanno tirato fuori il pass dal cruscotto, l’hanno posizionato e se ne sono andate. Erano giovani apparentemente sanissime…».

Il malcostume circa un anno fa aveva anche avuto una ribalta nazionale grazie all’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, che aveva realizzato un servizio sui furbetti dei parcheggi per disabili proprio a Biella, pizzicandone parecchi.

L’assessore Giacomo Moscarola è consapevole del fenomeno e da tempo lavora per arginarlo.

«Le persone con disabilità vanno tutelate, a maggior ragione a ridosso del Natale, quando è ancora più difficile trovare parcheggio – spiega -. Quindi ho chiesto ancora più attenzione alla polizia locale, perché purtroppo in questi giorni qualcuno pensa di poter parcheggiare dove capita pur di essere più vicino al negozio e risparmiare due o tre minuti mentre va a fare regali… L’attenzione, però, è alta in generale, non solo sotto le feste, i controlli sono quotidiani e nelle zone più sensibili vengono effettuati anche due o tre passaggi al giorno. Da sempre chiedo di dare priorità proprio ai controlli sui parcheggi destinati ai disabili e sulle fermate degli autobus».

A conferma di ciò ci sono le multe. A novembre del 2025 erano già arrivate a quota 140, in linea con il dato del 2024, che si era concluso con 160 sanzioni comminate per questo tipo di infrazione. Purtroppo non mancano nemmeno i casi di “utilizzo improprio”, vale a dire quelli in cui il pass viene utilizzato in assenza della persona che ne ha diritto: sono già 19 quest’ano ed erano stati 20 nel 2024.

«Ci tengo a ricordare a tutti gli automobilisti – sottolinea Moscarola – che si tratta di sanzioni particolarmente pesanti. Si va da 330 a 990 euro, con la decurtazione di quattro punti, che salgono a 8 per chi fa un uso improprio del tesserino per i disabili».

