Via Italia, si comincia l’11 gennaio: in Riva i primi 43 giorni di blocco totale

Dopo settimane di annunci, attese e rinvii, il conto alla rovescia è quasi finito. In via Italia stanno per iniziare i lavori di riqualificazione e Riva dovrà fare presto i conti con 43 giorni di blocco totale. La data cerchiata in rosso sul calendario è l’11 gennaio: da quel momento partiranno gli interventi e l’impatto sulla viabilità sarà tutt’altro che invisibile.

A sancirlo è un’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio che mette nero su bianco le nuove regole: divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della circolazione veicolare – fatta eccezione per i mezzi al servizio del cantiere – dalle 17 dell’11 gennaio fino alle 24 del 22 febbraio. Il tratto interessato è quello di via Italia compreso tra via Marocchetti e via Dante Alighieri, entrambe escluse.

Ma le modifiche al traffico non si fermano qui. In via Belletti Bona, nel tratto tra via Italia e piazza 1º Maggio, scatterà il divieto di transito, con accesso consentito solo a residenti e aventi diritto e verrà istituito il doppio senso di circolazione per l’intero periodo dei lavori. Ad essere interessata dalle modifiche sarà anche piazza San Giovanni Bosco, dove nel tratto centrale entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per garantire il passaggio dei veicoli, sempre durante il periodo del cantiere.

Il progetto ha un valore complessivo di 3 milioni e 300 mila euro. Si interverrà sulla roggia del Gorgomoro e verrà realizzata la nuova pavimentazione. Un sacrificio richiesto soprattutto a residenti e commercianti, chiamati oggi a convivere con i disagi per ritrovarsi domani, negli auspici dell’assessore Cristiano Franceschini, una via Italia nuova, più funzionale e pronta a rilanciarsi.

