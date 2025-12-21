Seguici su

Con l’auto contro il distributore di benzina a Valdilana

Sul posto intervento dei carabinieri

Pubblicato

1 ora fa

il

Perde il controllo della sua auto e si schianta contro il distributore di benzina. Incidente venerdì a Valdilana in località Crocemosso. Un 32enne di origine straniera, residente in paese, ha danneggiato una pompa dopo aver perso il controllo della propria Audi A4. Si sono recati sul posto il proprietario, un uomo di 53 anni anche lui di Valdilana, e i carabinieri.

