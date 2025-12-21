CronacaValli Mosso e Sessera
Con l’auto contro il distributore di benzina a Valdilana
Perde il controllo della sua auto e si schianta contro il distributore di benzina. Incidente venerdì a Valdilana in località Crocemosso. Un 32enne di origine straniera, residente in paese, ha danneggiato una pompa dopo aver perso il controllo della propria Audi A4. Si sono recati sul posto il proprietario, un uomo di 53 anni anche lui di Valdilana, e i carabinieri.
