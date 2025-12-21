Seguici su

Furti nei supermercati biellesi: si rubano Whisky e profumi

Diversi gli interventi sotto le festività

Ancora furti nei supermercati e negli esercizi commerciali biellesi. Nella giornata di giovedì all’Esselunga sono stati fermati due sospetti ladri. Il primo allarme è scattato intorno alle 15,30, quando gli addetti alla vigilanza della Mek Pol hanno intercettato un uomo che tentava di allontanarsi senza pagare un superalcolico. Giunti sul posto, i carabinieri del Norm hanno verificato che il 44enne si era appropriato di una bottiglia di whiskey da circa 40 euro. Poche ore più tardi, nuovo intervento, questa volta per un 62enne straniero, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che aveva tentato di rubare creme, profumi e altri prodotti per un valore complessivo di quasi 100 euro.
Al mattino, invece, l’allarme era scattato all’Obi di Gaglianico. Una persona di 66 anni, residente in provincia, sarebbe stata sorpresa mentre apparentemente cercava di appropriarsi di alcuni utensili. Anche in questo caso è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Alla fine il cliente ha pagato regolarmente tutta la merce.

