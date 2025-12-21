Addio a Selina Marsoni Sella.

AttualitàBiella
Dopo una lunga vita
Dopo una lunga vita è scomparsa Selina Marsoni Sella. La donna lascia i figli Silvia e Alvise con famiglia.
