A Cossato zona disco davanti alla Lild: fioccano le multe

C’è chi parcheggia ed entra al supermercato, poi quando esce si trova la brutta sorpresa: il foglietto rosa della multa sul parabrezza. Da un mese 26 posti auto della Lidl di Cossato sono diventati a disco orario di un’ora.

Ma non tutti i clienti lo sanno. Per carità, i cartelli che indicano la zona disco ci sono. Ma forse nella fretta chi arriva e parcheggia nelle prime file davanti alle vetrine del supermercato non sempre mette il disco orario. Ancora l’altro giorno diversi automobilisti rientrando all’auto si sono trovati la multa sul parabrezza.