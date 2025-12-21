Seguici su

AttualitàCossatese

A Cossato zona disco davanti alla Lild: fioccano le multe

Molti automobilisti non si accorgono dei cartelli

Pubblicato

39 minuti fa

il

Multe recapitate

A Cossato zona disco davanti alla Lild: fioccano le multe

A Cossato zona disco davanti alla Lild: fioccano le multe

C’è chi parcheggia ed entra al supermercato, poi quando esce si trova la brutta sorpresa: il foglietto rosa della multa sul parabrezza. Da un mese 26 posti auto della Lidl di Cossato sono diventati a disco orario di un’ora.

Ma non tutti i clienti lo sanno. Per carità, i cartelli che indicano la zona disco ci sono. Ma forse nella fretta chi arriva e parcheggia nelle prime file davanti alle vetrine del supermercato non sempre mette il disco orario. Ancora l’altro giorno diversi automobilisti rientrando all’auto si sono trovati la multa sul parabrezza.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.