Zara apre agli Orsi di Biella?

Zara apre agli Orsi di Biella?

Anche se la notizia non trova conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, le fonti si fanno sempre più insistenti e autorevoli. Lo stesso direttore del centro commerciale, pur negando al momento un imminente avvio dell’attività del noto marchio d’abbigliamento in terra biellese, non ne esclude la possibilità in futuro.

Come è noto Zara tende ad aprire i propri punti vendita in aree strategiche, ben collegate alla rete autostradale. Un requisito che la nostra provincia non può vantare.

Tuttavia, il Biellese presenta altri elementi di forza non trascurabili, a partire dalla facilità di accesso per i territori limitrofi: solo per fare alcuni esempi Valle d’Aosta, Vercellese, Eporediese e Valsesia, zone in cui il marchio non è ancora presente: gli “store” più vicini sono a Novara e Torino.

Considerando la portata e il prestigio del brand, Zara sarebbe inoltre un vero e proprio catalizzatore di flussi, attirando una clientela interessata anche alle altre categorie commerciali presenti nel centro. Un elemento che potrebbe tradursi nella possibilità di negoziare condizioni vantaggiose sul canone di affitto dei locali.

E proprio sul tema degli spazi interviene il direttore del centro commerciale Gli Orsi, Luciano Morganti, che chiarisce la situazione: «Al momento no, Zara non apre. Non ci sarebbero nemmeno superfici sufficientemente ampie per ospitarla. In futuro tutto può essere. Certo sarebbe straordinario accogliere un marchio di questo livello. In ogni caso siamo già molto soddisfatti delle nuove aperture appena avviate».

Zara è un marchio internazionale di abbigliamento con collezioni dedicate a uomo, donna e bambino, oltre a linee di accessori; è capace di intercettare un pubblico trasversale e di generare un forte richiamo commerciale.

Nel frattempo, il centro commerciale Gli Orsi continua a rafforzare la propria offerta: solo negli ultimissimi mesi ha visto l’arrivo di nuove insegne come MCS, Pepco e la grande catena internazionale Primark, confermando un percorso di crescita e rinnovamento che non conosce interruzioni.

Giulia Gaia Maretta

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook