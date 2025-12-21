Seguici su

Niente falò della Bundansia a Masserano

Tagliati gli alberi che producevano la particolare felce utilizzata. Un luogo di rifornimento era la zona interessata dai lavori della Pedemontana

Pubblicato

1 ora fa

il

Quest’anno niente non ci sarà l’appuntamento a Rongio di Masserano con il falò della Bundansia. Veniva storicamente organizzato per la vigilia di Natale. Il problema sono la mancanza di felci utili per realizzare la grande pira che raggiunge l’altezza anche di venti metri.
Nei boschi dove di solito i volontari si rifornivano sono stati tagliati gli alberi. In particolare un punto di raccolta è stato interessando dai lavori della Pedemontana. Sono stati tagliati gli alberi che producevano questo particolare tipo di felce.

Argomenti correlati:
