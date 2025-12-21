AttualitàFuori provincia
Si cerca un 16enne scomparso da Novara
Appello lanciato sui social. Chi l’ha visto contatti le forze dell’ordine
Si cerca un sedicenne scomparso da Novara
In corso le ricerche di un sedicenne scomparso da Novara
Da venerdì non si hanno più notizie di Dario, un ragazzo di 16 anni residente a Novara. Gioca a rugby nella squadra under 18 del Gattico. Ma non è rientrato a casa dopo la cena con gli amici di venerdì.
Ultimo avvistamento al centro commerciale di San Martino a Novara. L’allarme è stato lanciato ieri dai genitori. Indagini aperte da parte dei carabinieri.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
Zara apre agli Orsi di Biella?
Circondario3 giorni fa
Altro incidente ferroviario nel Biellese: bovini investiti a Candelo
Attualità24 ore fa
Bennet di Biella chiude a gennaio dopo trent’anni
Fuori provincia1 giorno fa
Addio a Simone Rolle, scomparso a soli 34 anni
Attualità2 giorni fa