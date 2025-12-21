Seguici su

Appello lanciato sui social. Chi l’ha visto contatti le forze dell’ordine

2 giorni fa

Trovato morto in un canale il 16enne scomparso a Novara

Si cerca un sedicenne scomparso da Novara

In corso le ricerche di un sedicenne scomparso da Novara

Da venerdì non si hanno più notizie di Dario, un ragazzo di 16 anni residente a Novara. Gioca a rugby nella squadra under 18 del Gattico. Ma non è rientrato a casa dopo la cena con gli amici di venerdì.

Ultimo avvistamento al centro commerciale di San Martino a Novara. L’allarme è stato lanciato ieri dai genitori. Indagini aperte da parte dei carabinieri. 

