Palazzo Jacquard a Biella: venduti già cinque appartamenti

Procedono speditamente i lavori a Palazzo Jacquard di via Gramsci, 3 a Biella.

Come conferma la proprietà, l’opera di ristrutturazione, anzi di completo rifacimento dello stabile che per decenni ha ospitato l’Upim, verrà conclusa nel quarto trimestre del prossimo anno. Al momento sono stati venduti cinque degli 11 appartamenti di pregio di differenti metrature che compongono Palazzo Jacquard.

Molto interesse

Come prevedibile, anche a seguito dell’open day organizzato nel mese di settembre, c’è molto interesse per la villa esclusiva di oltre 300 metri quadrati, con 400 metri quadrati di giardino, piscina e annessa torretta che verrà realizzata all’ultimo piano. La villa sarà collegata al parcheggio con un ascensore di servizio che entra direttamente in casa.

L’intero immobile sarà costruito in classe energetica A, con soluzioni all’avanguardia sia in termini di efficienza che di comfort. In dettaglio: isolamento acustico avanzato tra un appartamento e l’altro, riscaldamento a pavimento radiante, impianti di climatizzazione inclusi in tutte le unità immobiliari del grande complesso.

Come era stato spiegato al momento della presentazione del progetto avvenuto un anno fa, il 6 dicembre 2024, Palazzo Jacquard avrà una utilizzazione mista: il piano terra sarà commerciale, due piani per appartamenti di ampie dimensioni, con loggiati molto profondi, il piano meno uno verrà trasformato in parcheggi, box, cantine e avrà una nuova rampa per l’accesso veicolare.

