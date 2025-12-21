Bennet di Biella chiude a gennaio dopo trent’anni.

Dopo circa un trentennio il supermercato Bennet di via Pietro Torrione a Biella passa il testimone.

La notizia è oramai ufficiale: dall’inizio di gennaio le insegne luminose rosse con scritto “Bennet” lasceranno il posto a quelle rosse e blu che riporteranno il marchio “Mercatò”.

Per ora non si conoscono ancora le motivazioni esatte legate a questa operazione commerciale, ma una cosa è certa: i dipendenti verranno tutti assorbiti, quindi per loro si dovrebbe trattare di un passaggio indolore.

Un marchio lombardo nato negli anni ’60 con la famiglia Ratti, lascia quindi la filiale di via Torrione a una catena alimentare piemontese.

I supermercati Mercatò appartengono infatti al Gruppo Dimar Piemonte, la cui storia inizia nel 1978 con un Maxisconto e prosegue nel 1996 con il lancio di Famila, diffondendosi in Piemonte e Liguria, prima di aprire il primo Mercatò a Torino nel 2007.

Si tratta di un marchio creato per esigenze commerciali specifiche, concentrato su qualità, convenienza e forte legame con il territorio, espandendosi anche con i più piccoli Mercatò Local.

Mercatò si diffonde nelle province di Torino, Imperia, Vercelli e fra qualche settimana arriva anche a Biella.

In sintesi, il brand torinese è un’evoluzione del gruppo Dimar, che ha saputo adattarsi al mercato, creando un marchio con l’obiettivo di combinare tradizione, qualità e prezzi competitivi, specialmente nel Nord-Ovest.

