Maltempo e nuvole protagoniste nella settimana di Natale. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 22 dicembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Maltempo e nuvole protagoniste nella settimana di Natale

Nella notte il territorio è interessato da pioggia leggera. Le temperature si attestano intorno ai 7°C e la percezione termica è leggermente inferiore, con valori che scendono fino a 6,5°C. La velocità del vento è moderata, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che possono raggiungere i 25 km/h.

Durante la mattina, la situazione non cambia significativamente. Pioggia leggera continua a cadere, mantenendo una copertura nuvolosa totale. Le temperature restano stabili attorno ai 7°C, con una temperatura percepita di circa 5,8°C. Il vento si presenta sempre da Nord-Nord Est, con intensità simile a quella della notte.

Nel pomeriggio, si prevede che le condizioni rimangano pressoché invariate, con pioggia leggera e temperature che si mantengono sui 7°C. La percezione termica è di poco inferiore, intorno ai 5,5°C. Anche in questo caso, il vento continua a soffiare da Nord-Nord Est.

La sera porta un cambiamento, con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attestano attorno ai 7°C, con una percezione termica di circa 6°C. E’ possibile una leggera probabilità di precipitazioni, che si riduce nel corso delle ore. Il vento, pur mantenendo la sua direzione, può attenuarsi leggermente.

In sintesi, il Biellese si prepara a una giornata di maltempo con temperature miti, ma con una costante presenza di pioggia e nuvolosità.

LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook