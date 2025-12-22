Ladro buongustaio ruba una bottiglia di whiskey da 40 euro.

Nella giornata di giovedì all’Esselunga sono stati fermati due sospetti ladri. Il primo allarme è scattato intorno alle 15,30, quando gli addetti alla vigilanza della Mek Pol hanno intercettato un uomo che tentava di allontanarsi senza pagare un superalcolico. Giunti sul posto, i carabinieri del Norm hanno verificato che il 44enne si era appropriato di una bottiglia di whiskey da circa 40 euro.

Poche ore più tardi, nuovo intervento, questa volta per un 62enne straniero, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che aveva tentato di rubare creme, profumi e altri prodotti per un valore complessivo di quasi 100 euro.

