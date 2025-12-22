Seguici su

CronacaValle Cervo

Ultraottantenne guida dopo aver bevuto, patente ritirata

Intervento dei carabinieri ad Andorno

Pubblicato

23 minuti fa

il

Ultraottantenne guida dopo aver bevuto, patente ritirata

Ultraottantenne guida dopo aver bevuto, patente ritirata.

Ultraottantenne guida dopo aver bevuto, patente ritirata

Al volante dopo aver bevuto e con la patente non regolare. Intervento dei carabinieri giovedì ad Andorno per un automobilista ubriaco che si stava apprestando a mettersi al volante. Sul posto è intervenuto il Norm dei carabinieri di Biella. L’uomo, un ultraottantenne residente in valle, è stato sottoposto all’etilometro ed è risultato positivo. Ben al di sopra dei limiti stabiliti dalla legge. Inoltre l’automobilista è stato trovato in possesso di una patente di guida straniera non conforme al nostro ordinamento. I militari hanno quindi provveduto al ritiro.

Immagine di repertorio 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.