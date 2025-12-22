CronacaValle Cervo
Ultraottantenne guida dopo aver bevuto, patente ritirata
Intervento dei carabinieri ad Andorno
Al volante dopo aver bevuto e con la patente non regolare. Intervento dei carabinieri giovedì ad Andorno per un automobilista ubriaco che si stava apprestando a mettersi al volante. Sul posto è intervenuto il Norm dei carabinieri di Biella. L’uomo, un ultraottantenne residente in valle, è stato sottoposto all’etilometro ed è risultato positivo. Ben al di sopra dei limiti stabiliti dalla legge. Inoltre l’automobilista è stato trovato in possesso di una patente di guida straniera non conforme al nostro ordinamento. I militari hanno quindi provveduto al ritiro.
Immagine di repertorio
