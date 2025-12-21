Ubriaco dà in escandescenze in un palazzo.

Momenti di tensione a Crevacuore, dove un uomo in evidente stato di ebbrezza avrebbe dato in escandescenze all’interno di un palazzo, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari.

L’allarme è scattato dopo alcune segnalazioni che parlavano di una persona molesta all’interno dello stabile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno individuato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, in condizioni di forte alterazione alcolica. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe opposto resistenza al controllo, rendendo più complesso l’intervento dei militari.

Intervengono carabinieri e 118

Vista la situazione, è stato richiesto anche l’intervento del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo, che indossava una cuffia in testa e si trovava in totale stato di ubriachezza, per poi accompagnarlo in ospedale per gli accertamenti del caso. Lo riporta Notizia Oggi

Non si registrano feriti tra i presenti, ma la vicenda ha creato disagi e preoccupazione tra i residenti dello stabile. Al termine dell’intervento, la posizione dell’uomo è stata presa in carico dai Carabinieri: potrebbe essere deferito per resistenza a pubblico ufficiale, mentre sono in corso le valutazioni sulle ulteriori responsabilità.

Foto d’archivio

