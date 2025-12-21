Seguici su

Mucche in strada a Sandigliano

Sembrerebbe che uno dei proprietari fosse lo stesso dei bovini investiti a Candelo

Mucche in strada a Sandigliano.

Mucche in strada creano disagi a Sandigliano. E’ successo intorno a mezzanotte e mezza. Sembrerebbe che uno dei proprietari fosse lo stesso dei bovini investiti nei giorni scorsi sui binari a Candelo. LEGGI ANCHE: Altro incidente ferroviario nel Biellese: bovini investiti a Candelo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Immagine di repertorio

