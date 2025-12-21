CircondarioCronaca
Mucche in strada a Sandigliano
Sembrerebbe che uno dei proprietari fosse lo stesso dei bovini investiti a Candelo
Mucche in strada a Sandigliano.
Mucche in strada a Sandigliano
Mucche in strada creano disagi a Sandigliano. E’ successo intorno a mezzanotte e mezza. Sembrerebbe che uno dei proprietari fosse lo stesso dei bovini investiti nei giorni scorsi sui binari a Candelo. LEGGI ANCHE: Altro incidente ferroviario nel Biellese: bovini investiti a Candelo
Sul posto sono intervenuti i carabinieri.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Circondario2 giorni fa
Altro incidente ferroviario nel Biellese: bovini investiti a Candelo
Attualità10 ore fa
Zara apre agli Orsi di Biella?
Attualità2 giorni fa
Lite all’agenzia immobiliare per l’acquisto della casa
Attualità1 giorno fa
Intervento dei vigili del fuoco in via Lamarmora a Biella
Fuori provincia1 giorno fa