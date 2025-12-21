CircondarioCronaca
Candelo, monopattino finisce contro un'auto
Sul posto il 118
Candelo, monopattino finisce contro un’auto.
Candelo, monopattino finisce contro un’auto
Incidente in via Iside Viana a Candelo, dove un’auto e un monopattino elettrico si sono scontrati. La vettura si era fermata per consentire il passaggio di alcuni pedoni quando il monopattino, sopraggiunto alle spalle, avrebbe impattato contro il mezzo.
Sul posto è intervenuto il personale del 118 per gli accertamenti del caso. Nessuno dei due conducenti ha riportato conseguenze tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale.
Foto di repertorio
