Candelo, monopattino finisce contro un’auto

Incidente in via Iside Viana a Candelo, dove un’auto e un monopattino elettrico si sono scontrati. La vettura si era fermata per consentire il passaggio di alcuni pedoni quando il monopattino, sopraggiunto alle spalle, avrebbe impattato contro il mezzo.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 per gli accertamenti del caso. Nessuno dei due conducenti ha riportato conseguenze tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale.

